Sergio Pérez: ‘Ik heb een van moeilijkste banen in Formule 1’

De ervaren coureur stelt dat het niet makkelijk is om de teamgenoot van Verstappen te zijn. ,,Ik heb een van de moeilijkste banen in de Formule 1”, zegt Pérez in een interview met het Spaanse Diario AS. ,,Het is niet makkelijk, maar ik ben blij omdat ik groei gedurende dit seizoen. Max’ lat ligt erg hoog, hij is de sterkste coureur van dit moment en zit al jaren bij het team.”

Pérez vindt de RB16B, de auto van dit jaar, een van de moeilijkste bolides die hij ooit heeft bestuurd in de Formule 1. ,,Het is een eigenaardige auto, heel anders dan ik hiervoor gewend was. Hoe je remt, accelereert en hoe je met de banden omgaat. Het lijkt in niets op wat ik eerder heb ervaren. Het was niet makkelijk om me aan te passen. Niemand heeft een coureur als Verstappen naast zich. Hij is zo gewend aan de auto en haalt er elke ronde 120 procent eruit.”

De 31-jarige Mexicaan stond dit jaar vijf keer op het podium. Tijdens de drie laatste races werd hij telkens derde. Pérez won de race in Baku, na de klapband en daaropvolgende uitvalbeurt van Verstappen.

