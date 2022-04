Xandra Velzeboer treedt in Montreal uit schaduw Suzanne Schulting

Wielrennen

Mathieu van der Poel: ’Ik was niet super vandaag’

Een week na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen moest Mathieu van der Poel genoegen nemen met een vierde plaats. Niet slecht, maar het was niet wat de Nederlander van Alpecin-Fenix voor ogen had. „In een wedstrijd zoals deze moet je echt super zijn om te kunnen winnen, en dat was ik niet.”