Programma Dutch GP: Verstappen bezig aan tweede vrije training

Verstappen won vorig jaar de race in Zandvoort, toen de koningsklasse van de autosport na 36 jaar zijn rentree maakte in Nederland. De Limburger van Red Bull werd later dat jaar de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1. Dit jaar won hij al negen grands prix en leidt hij het kampioenschap met riante voorsprong op zijn concurrenten.

Bekijk ook: Max Verstappen valt al snel stil tijdens eerste training in Zandvoort

Inhalen is lastig op Zandvoort en om die reden mogen de coureurs al voor het ingaan van de laatste bocht voor het rechte stuk naar start en finish hun achtervleugel openzetten. Dat is 300 meter eerder dan vorig jaar. De auto’s kunnen dan zo’n 20 kilometer per uur sneller en daardoor makkelijker inhalen.

Er worden dit jaar 110.000 bezoekers per dag verwacht op Circuit Zandvoort. Ⓒ ANP/HH

Formule 2

De eerste training van de Formule 2-coureurs leverde direct twee rode vlaggen op. De sessie, die drie kwartier duurde, moest tot twee keer toe worden stilgelegd na een crash van een coureur. Eerst belandde de Duitser David Beckmann in de grindbak naast de baan. De coureur van het Nederlandse raceteam Van Amersfoort Racing wist daar weer uit te komen, maar het zorgde er wel voor dat heel wat grind op de baan belandde. De training werd stilgelegd zodat marshals het asfalt konden schoonvegen. Met nog ruim 10 minuten te gaan, spinde ook de Deen Frederik Vesti. Hij belandde met zijn auto achterstevoren in de bandenstapel, wat opnieuw tot een rode vlag leidde. De kapotte auto moest worden weggetakeld.

De Nederlander Richard Verschoor zette in de eerste training de tiende tijd neer. De Australiër Jack Doohan was de snelste op het circuit in de duinen. Verschoor (21) gaf ruim zes tienden van een seconde toe op de 19-jarige Doohan. Om 15.00 uur begint de kwalificatie in de Formule 2. Zaterdag staat een sprintrace op het programma, zondag is de hoofdrace.

Vanuit Zandvoort zijn Erik van Haren en Christijan Albers er elke dag met een Formule 1-podcast die uiteraard volledig in het teken staat van de Dutch Grand Prix:

Vorig jaar, bij de terugkeer van de Formule 1 na 36 jaar in Zandvoort, ontbrak de Formule 2. Toen maakten de Formule 3 en de W Series, de raceklasse voor vrouwen, deel uit van het programma. Dit jaar heeft de W Series plaatsgemaakt voor de Formule 2, dat wordt gezien als ’opstapklasse’ richting de Formule 1.

Formule 1

De eerste vrije training van de Formule 1 begint om 12.30 uur. De tribunes langs het circuit stromen langzaam vol. De organiseert verwacht tijdens de drie racedagen in Zandvoort dagelijks ruim 105.000 bezoekers, die vooral komen om wereldkampioen Max Verstappen aan het werk te zien.

Bekijk ook: Positief geteste Jos Verstappen mist bijzonder moment zoon Max

De eerste vrije training begint om 12.30 uur, de tweede om 16.00 uur. Er zijn vrijdag ook kwalificatieraces van de Formule 2 en Formule 3.

Programma vrijdag 2 september 2022