Harrie Lavreysen voelt pijn van vriend Jeffrey Hoogland na olympische thriller: ’Vreselijk’

Door Hans Ruggenberg en Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen: kon het spannender? Ⓒ ANP/HH

IZU - Ze wilden het heel graag, maar ook liever niet. Elkaar betwisten om olympisch goud in de sprintfinale, in ook nog eens een thriller van jewelste. Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland dwongen elkaar tot het uiterste, twee vrienden die voor een moment gedwongen waren om elkaars grootste vijanden te zijn. Net zoals in de laatste twee WK-finales ging het goud naar Lavreysen, die zichzelf tot keizer van de sprint kroonde, maar tegelijk de pijn van zijn maatje voelde. „Het is vreselijk dat je het olympisch goud en zilver zo moet verdelen”, zei Lavreysen.