Christian Horner: ‘Pérez heeft kloof met Verstappen aanzienlijk gedicht’

Verstappen ligt al vast tot en met 2028 en dinsdag maakte Red Bull de contractverlenging van Pérez, tot en met 2024, wereldkundig. ,,Sinds hij bij Red Bull is gekomen, heeft Checo fantastisch werk geleverd”, zegt Horner. ,,Hij heeft keer op keer bewijzen dat hij niet alleen een geweldige teamspeler is, maar nu hij comfortabeler is geworden, is hij ook echt een coureur geworden om rekening mee te houden vooraan de grid. Dit jaar heeft hij een nieuwe stap gezet en de kloof met wereldkampioen Max is aanzienlijk gedicht, getuige zijn uitstekende pole position in Jeddah en zijn prachtige overwinning in Monaco afgelopen weekeinde. Voor ons was het een ‘no-brainer’ om zijn snelheid, race-vaardigheid en ervaring vast te houden. In samenwerking met Max geloven we dat we een coureurspaar hebben dat ons de grootste prijzen in de F1.”

Verstappen is na zeven races de WK-leider en won al vier races. Pérez staat derde, met vijftien punten minder dan de Nederlander. Hij won zondag in Monaco zijn eerste Grand Prix van het seizoen.

Pérez reageert uiteraard verheugd op zijn tweejarige contractverlenging. ,,Voor mij is dit een ongelooflijke week geweest. Het winnen van de Grand Prix van Monaco is een droom voor elke coureur en om daarna aan te kondigen dat ik tot 2024 bij het team zal blijven, maakt me buitengewoon blij. Ik ben zo trots om lid te zijn van dit team en voel me hier nu helemaal thuis. We werken heel goed samen en mijn relatie met Max, op en naast de baan, helpt ons zeker nog meer vooruit. We hebben als team een enorm momentum opgebouwd en dit seizoen laat dat zien, ik ben opgewonden om te zien waar dat ons allemaal in de toekomst kan brengen."

F1-watcher Erik van Haren is net terug uit Monaco en vertelt wat hem opviel: