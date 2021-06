Video: Trotse tweelingbroer Jurriën Timber laat van zich horen buiten ArenA

Quiten Timber is trots op zijn tweelingbroer Jurriën. Ⓒ screenshot

Jurriën Timber is dé Nederlandse EK-verrassing. De 19-jarige verdediger kwam aan het begin van het afgelopen seizoen met Jong Ajax uit in de Keuken Kampioen Divisie, maar is inmiddels basisklant bij het eerste van Ajax én het Nederlands elftal. Quinten Timber is zo trots als een pauw op zijn tweelingbroer, zo bleek zondag voor het duel met Oekraïne.