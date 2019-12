Van Bommel voelt zich ’altijd’ gesteund bij PSV

Mark van Bommel Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Algemeen directeur Toon Gerbrands duidde deze week de crisis bij PSV. Het lijntje waarop de verantwoordelijken lopen, is flinterdun, zo stelde hij. Net zoals hij aangaf van wedstrijd tot wedstrijd te leven, want ’meer krediet is er niet’. Vrij vertaald kan worden gesteld dat Mark van Bommel eruit vliegt als vanavond in het eigen Philips Stadion niet gewonnen wordt van Fortuna Sittard. Wel biedt het komende PSV-programma hoop voor de coach.