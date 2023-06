Premium Het beste van De Telegraaf

Malestein en Broch wacht snoeiharde strijd om Champions League: ’Lukt dat ons niet, dan hoop ik op Angela’

— In Hongarije barst vandaag een waar handbalspektakel los. Twee landgenoten jagen op de felbegeerde eindzege in de Champions League. Bij Angela Malestein (Ferencvaros) en Yvette Broch (Gyor) zijn de kriebels volop aanwezig. De twee ervaren speelsters dromen stiekem van een finale tegen elkaar. „Dat zou echt heel cool zijn”, aldus Malestein.

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Het enthousiasme in de stem van Angela Malestein (30) is direct hoorbaar wanneer ze vertelt over het bijzondere weekeinde. „Ik kan niet wachten tot we het veld op mogen lopen. Als klein meisje was het al mijn droom om ooit de Final Four te bereiken en nu gaat het gewoon gebeuren. Ik vind het zó vet.”