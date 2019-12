Voetbalmakelaars verdienden 654 miljoen dollar in 2019

In totaal verdienden de belangenbehartigers van de spelers in 2019 654 miljoen dollar aan commissies. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt.

Meer dan 80 procent van de commissies is afkomstig van clubs uit Italië, Engeland, Duitsland, Portugal, Spanje en Frankrijk.

Volgens de FIFA is in het vrouwenvoetbal het bedrag dat door clubs werd uitgegeven aan zaakwaarnemers verdrievoudigd. Het gaat nog altijd om slechts 216.000 dollar (194.000 euro). Bij 242 van de 828 internationale transfers was een zaakwaarnemer betrokken.