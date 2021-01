Skeletonster Kimberley Bos ontspannen naar EK

Premium Tennis

Robin Haase en Bibiane Schoofs kritisch: ’Oneerlijk en competitievervalsing’

Melbourne ligt hemelsbreed ruim 10.000 kilometer verderop, maar in het Midden-Oosten wordt zondag begonnen aan twee kwalificatietoernooien voor de Australian Open. In Dubai starten de vrouwen hun jacht op kwalificatie, de mannen doen dat in Doha. De verplaatsing is gerealiseerd om het aantal tenniss...