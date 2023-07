Premium Het beste van De Telegraaf

Staande ovatie voor legendarische Zwitser bij zijn rentree in royal box Roger Federer zorgt nog één keer voor kippenvel op Wimbledon

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Federer krijgt applaus in de royal box van onder anderen Kate Middleton. Ⓒ ANP/HH

LONDEN - Met een staande ovatie die ruim twee minuten duurde is tennislegende Roger Federer dinsdagmiddag door meer dan tienduizend toeschouwers welkom geheten op het centre court van Wimbledon. Een dag eerder was zijn komst aangekondigd. De vorig jaar gestopte Zwitser was voor het eerst in de royal box van het grootste tennistoernooi op aarde aanwezig.