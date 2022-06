Lionel Messi bekent: ’Corona heeft me erg hard getroffen’

„Het liet zijn sporen na en er waren langdurige bijwerkingen. Ik voel in mijn longen nog steeds dat ik corona heb gehad.”

Messi testte begin januari van dit jaar positief op het coronavirus en moest daardoor in isolatie. „Ik kon niet trainen. Toen ik terugkwam, kon ik anderhalve maand niet eens lopen omdat mijn longen waren aangetast.”

Moeilijk jaar

Ondanks de bijwerkingen kende de 34-jarige speler van PSG geen angst en keerde hij sneller terug dan verwacht: op 23 januari maakte hij zijn comeback in de wedstrijd tegen Stade Reims, toen hij in de 63e minuut inviel. Die snelle terugkeer was achteraf gezien niet verstandig, erkent Messi nu. „Ik kwam eerder terug dan ik had moeten doen. Maar ik wilde lopen en trainen. Ik wilde gewoon doorgaan. Dat maakte het alleen maar erger, waardoor ik opnieuw vanaf nul moest beginnen.”

Messi kwam in zijn eerste seizoen voor Paris Saint Germain tot elf doelpunten in 34 wedstrijden. „Het was best een moeilijk jaar. Het was een grote verandering in mijn leven en het aanpassen ging niet gemakkelijk. Als ik terugdenk aan dit seizoen, denk ik meteen aan hoe ik de situatie kan keren. Ik weet dat volgend seizoen anders wordt. Ik ben voorbereid op wat komen gaat. Ik ken de club, ik ken de stad en ik voel me wat meer op mijn gemak in de kleedkamer met mijn teamgenoten.”