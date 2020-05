Watford-speler Mariappa snapt niets van positieve coronatest

De Premier League meldde dinsdag dat bij 748 controles zes personen van drie verschillende clubs positief waren bevonden op Covid-19. Watford bevestigde daarop dat het drie gevallen heeft. „Sinds ik het resultaat van de test weet, pijnig ik mijn hersens met de vraag waar en hoe ik het virus heb opgelopen”, zei de 33-jarige Mariappa tegen de krant Telegraph.

„Het is een enorme verrassing, want ik ben mijn huis bijna niet uit geweest, behalve voor wat oefeningen en een wandelingetje met mijn kinderen. Ik ben juist zo veel mogelijk binnengebleven. Zoals veel mensen hebben we wel wat vaker eten en boodschappen laten bezorgen. Misschien komt het daardoor en mijn partner is ook wel een paar keer naar de supermarkt geweest.”

Mariappa zal nu, volgens de regels van de Premier League, zeven dagen in thuisquarantaine gaan. „Jammer, want ik voelde me fitter dan ooit.” De Engelse voetbalcompetitie gaat mogelijk in juni weer verder na een pauze wegens het coronavirus.