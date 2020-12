Dirk van Duijvenbode moet na duizenden berichten energie sparen: ’Telefoon gaat weg’

Dirk van Duijvenbode heeft zijn naam in de dartwereld inmiddels wel gevestigd. Ⓒ BSR Agency

Nu Dirk van Duijvenbode bij zijn pas tweede WK-deelname de laatste acht heeft bereikt, wil dat nog niet zeggen dat hij zijn droom leeft. „Nee, dat niet. Het is wel een droom dat ik in het nieuwe jaar nog in het toernooi zit, maar normaal gesproken speel je dan de finale. Dat hoopte ik altijd een keer te halen”, aldus de 28-jarige Westlander. Volgens de traditie vindt de eindstrijd op een wereldkampioenschap meestal plaats op nieuwsjaarsdag. „Alleen nu speel ik pas de kwartfinale.” In het coronajaar 2020 is immers alles anders.