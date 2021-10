Foto’s: Parcours Parijs-Roubaix ware modderpoel

Door corona is het nu al 2,5 jaar geleden dat de wedstrijd, die normaal gesproken in het voorjaar had moeten doorgaan, verreden werd. Met Philippe Gilbert won een Belg de laatste editie van Parijs-Roubaix in 2019.

Kans op revanche voor Van Aert en Van der Poel in Roubaix

Op de Noord-Franse kasseien ligt voor een aantal renners zondag de kans revanche te nemen voor het vorige week verreden wereldkampioenschap. De Belg Wout van Aert miste in en rond Leuven net de vorm om de regenboogtrui te veroveren, maar kan in Parijs-Roubaix zijn najaar nog voorzien van een grote zege. Hetzelfde geldt voor Mathieu van der Poel, die debuteert in de klassieker die voor het eerst sinds april 2019 plaatsvindt.

Corona zorgde ervoor dat de editie van 2020 niet doorging. Ook dit voorjaar zorgden de maatregelen in Noord-Frankrijk tegen het virus dat de koers weer moest worden uitgesteld. Om 11.15 vertrekt het peloton vanuit Compiègne voor een koers over ruim 257 kilometer, waarvan 55 kilometer kasseien verdeeld over dertig stroken. De laatste winnaar was dus Gilbert. De kersverse wereldkampioen Julian Alaphilippe ontbreekt. Het rijden over de kasseien is geen specialiteit van de kleine lichtgewicht uit Frankrijk.

De finish wordt verwacht iets na 17.00 uur op de wielerbaan van Roubaix.