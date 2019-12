AZ-doelman Bizot ziet al na vijf minuten rood

Na een overtreding op de doorgebroken spits Ragnar Ache buiten het strafschopgebied kon doelman Marco Bizot vertrekken. Scheidsrechter Kevin Blom liet de VAR er nog naar kijken, maar die oordeelde dat de rode kaart terecht was.

Rody de Boer neemt de plaats in van Bizot onder de lat. Speler Dani de Wit wordt naar de kant gehaald.

Heinz Stuy

Bizot had zaterdag een bijna 50 jaar oud record van Heinz Stuy kunnen verbeteren. De 28-jarige doelman hield dit kalenderjaar in alle competities 31 keer de 'nul', evenveel als Heinz Stuy in 1971 bij Ajax. Hoewel Bizot geen tegentreffer incasseerde in de paar minuten die hij op Het Kasteel op het veld stond, mag de AZ-keeper volgens databureau Gracenote geen 32e 'clean sheet' bijschrijven aangezien hij niet minimaal 75 minuten op het veld stond.

Bizot kreeg wel een ander record op zijn naam. De keeper kreeg de snelste rode kaart van AZ in de eredivisie. Dat record was in handen van Barry Opdam, die op 18 januari 2006 tegen ADO Den Haag in de 6e minuut van het veld werd gestuurd.