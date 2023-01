Brazilianen smijten met popcorn na verlies thuisfavoriet op UFC-avond

Figueirdeo mocht in de derde ronde niet verder vechten vanwege een oogblessure, waardoor Moreno werd uitgeroepen tot winnaar. Veel fans waren dusdanig van de leg dat ze Moreno voorzagen van een bierdouche aangevuld met popcorn.

Het andere titelgevecht van de avond verliep ook al niet best voor het thuispubliek. De Braziliaanse Amerikaan Glover Teixeira moest zijn meerdere erkennen in Jamahal Hill. Na afloop was Hall zichtbaar geëmotioneerd.

Bron: discovery+:

Na zijn nederlaag kondigde Teixeira aan met pensioen te gaan en reageerde hij nog op het voorval van de partij ervoor door Hall te beschermen tegen een gelijkaardig inciden. „Ik wil respect zien voor deze kampioen. Ik loop met hem mee naar de kleedkamer, omdat ik zag dat jullie met popcorn gooiden.”