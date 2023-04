Staande ovatie voor Gakpo en collega’s: ’Dat moet nu onze mindset blijven’

Op 5 maart won Liverpool nog met 7-0 thuis van aartsrivaal Manchester United, maar daarna pakte het nimmer de drie punten. „We hebben hier hard voor gewerkt en onszelf laten zien. Dit was een heel belangrijke. We hebben het hele seizoen al problemen buitenshuis, dus dit is een goede stap voor ons”, zei hij bij Viaplay.

Of Liverpool de top4 nog kan aanvallen - de achterstand op nummer vier Newcastle United met nog acht duels te gaan is liefst 9 punten - en zo Champions League-voetbal kan afdwingen liet Gakpo in het midden. „We willen elke wedstrijd winnen. Dat moet nu onze mindset blijven.”

Dan is het lekker dat het voorin goed loopt met Mohamed Salah en Diogo Jota, die beiden twee keer scoorden en ook op een applauswissel konden rekenen. „We hebben veel opties voor de voorste drie positie, dat zag je hier ook weer. Bovendien kunnen we allemaal met elkaar samenspelen”, zei hij refererend aan invallers Luiz Diaz, Roberto Firmino en Darwin Nunez, die ook eenmaal scoorde. „Het is nu onze taak om op de training te blijven werken aan ons samenspel en in de wedstrijden zoveel mogelijk doelpunten te maken.”