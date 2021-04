Olympische sporters mogen direct in de rij aansluiten voor coronaprik

Dinsdag werd bekend dat olympiërs sneller aan de beurt zijn. Dat stond in een brief van demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Hendriks verwacht dat de vaccins de komende dagen worden geleverd. „We kunnen eigenlijk op elk moment van start gaan vanaf vandaag”, zegt Hendriks, die ook al weet met welk vaccin de atleten worden ingeënt. „Ze worden gevaccineerd tegen het ziek worden, maar ook om beschermd te zijn tegen besmet raken. Een positieve test in Tokio leidt tot uitsluiting. Pfizer wordt in dit geval gezien als het beste middel.”

Het gaat om ongeveer driehonderd sporters voor de Olympische Spelen en ruim honderd paralympiërs. Begeleiders komen na de sporters aan de beurt. De Olympische Spelen beginnen op 23 juli, de paralympiërs zijn een maand later aan de beurt. precies honderd dagen beginnen de Spelen.

Vorig jaar kregen 11.000 atleten wereldwijd te horen dat de Olympische Spelen in Tokio niet door zouden gaan. Deze zomer is de herkansing. Om de honderden Nederlandse atleten te helpen met hun voorbereiding, krijgen ze eerder een prik dan leeftijdsgenoten zonder medische indicatie.

Hendriks

Maurits Hendriks heeft tijdens meerdere onlinebijeenkomsten met sporters geen bezwaren gehoord tegen het plan olympiërs met voorrang te vaccineren. NOC*NSF had daarvoor met het oog op de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio gepleit. Met succes, blijkt uit een brief van dinsdag van demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. „De enige reactie die ik van sporters hoorde was: ik kan niet wachten”, aldus de technisch directeur van de sportkoepel.

De veelal jonge sporters kunnen deze week al terecht op de reeds bestaande priklocatie op Papendal, waar zij een prik van het Pfizer-vaccin krijgen. Veel sporters reageerden dinsdag terughoudend op het plan, dat gezien de haperende vaccinatiesnelheid niet door iedereen in het land enthousiast zal worden ontvangen. Hendriks: „We hebben ons bewust niet in de eerste fase gemengd, maar nu er breder gevaccineerd wordt vinden we dat we voor onze sporters moeten staan. Natuurlijk zijn er ook bij hen zorgen. Daarvoor zijn die bijeenkomsten ook geweest, waarbij ook onze chef-arts Peter Verstappen aanwezig was om alle vragen te beantwoorden.”

Reacties verdeeld

De reacties op de prikstrategie blijken echter verdeeld. De situatie bij de Oranje Leeuwinnen is exemplarisch „We voelen ons bevoorrecht”, zei bondscoach Sarina Wiegman deze week. „Voor onze branche ben ik hier heel blij mee, al weet ik ook dat het maatschappelijk best ingewikkeld ligt.”

De trainster benadrukte dat de keuze bij de sporters zelf ligt. Lineth Beerensteyn, aanvalster van Bayern München en international van Oranje, gaf al aan te twijfelen. „Persoonlijk ben ik er niet zeker van of ik zo’n vaccin wel wil. Dat durf ik ook uit te spreken. Voor mij geeft dit dus een dubbel gevoel. Ik ben nog niet zo bezig met het vaccineren, maar ik hoor natuurlijk wel af en toe wat voorbij komen. Ik twijfel.”

’Covid-19-officers’

Voormalig shorttracker en coach Wilf O’Reilly en oud-hockeykeepster Joyce Sombroek zullen voor en tijdens de Olympische en Paralympische Spelen fungeren als zogenoemde Covid-19-officers. NOC*NSF heeft het tweetal aangesteld om alle zaken rond het coronavirus te coördineren. Het is een verplichting vanuit het Internationaal Olympisch Comité en de lokale organisatie in Japan om dergelijke functionarissen aan te stellen.

„Wilf en Joyce gaan ons ontlasten als het om covidgerelateerde zaken gaat”, vertelde chef de mission Pieter van den Hoogenband woensdag, precies honderd dagen voordat de Olympische Spelen van Tokio beginnen. De paralympiërs zijn een maand later aan de beurt.

Het takenpakket van de ’covidofficieren’ is veelomvattend, lichtte Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF toe. „Zij zijn verantwoordelijk voor alle maatregelen die ons vanwege corona worden opgelegd. Zo moeten alle sporters en begeleiders, samen zo’n zeshonderd personen, een activiteitenplan voor de eerste twee weken van hun verblijf bij hen indienen. Ook bij aanpassingen gaat dat via Wilf en Joyce, die ook bijvoorbeeld het veelvuldig testen coördineren. Daarbij zullen zij ook de voorlichting verzorgen om te voorkomen dat de maatregelen afleiden van de reden waarom we straks in Tokio zijn: om te presteren en excelleren.”