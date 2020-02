Maria Sjarapova stopt met tennissen

„Het is mooi geweest. Ik zeg iedereen gedag”, zegt Sjarapova in een interview met Vanity Fair. „Ik heb mijn leven aan tennis gegeven en tennis heeft mij een leven gegeven. Ik zal het elke dag gaan missen.”

Sjarapova twijfelde al openlijk over haar toekomst na haar vrij kansloze nederlaag in de eerste ronde van de Australian Open eerder dit jaar. „Ik weet niet wat de toekomst brengt, ik heb geen kristallen bol. Ik was al heel blij dat ik hier mocht spelen, maar het ging niet echt zoals ik had gehoopt”, zei Sjarapova toen.

De Russische won de Australian Open in 2008, maar viel vorig jaar ver terug door aanhoudend blessureleed aan haar schouder. Ze speelde in 2019 slechts acht toernooien. Momenteel staat Sjarapova op de 373e plek op de wereldranglijst.

In 2016 werd Sjarapova positief getest op meldonium. Het gebruik daarvan was net dat jaar verboden. Het kostte haar een schorsing van 2 jaar.