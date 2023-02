ABN AMRO Open: als eerste geplaatste Tsitsipas ronde verder

In de eerste set had Tsitsipas het lastig tegen zijn Finse opponent. Pas na een klein uurtje kreeg hij Ruusuvuori op de knieën. Tsitsipas wist een 5-3-achterstand om te buigen in setwinst en verloor na de eerste acht games nog maar één game.

Na iets meer dan anderhalf uur benutte hij zijn derde wedstrijdpunt met een sterke service, die Ruusuvuori te machtig bleek. De 24-jarige Tsitsipas benutte vier van zijn acht breakpoints en stond zijn eigen opslaggame één keer af.

Tsitsipas stond vorig jaar in de finale van het tennistoernooi in Rotterdam. Daarin bleek Félix Auger-Aliassime te sterk voor de Griek. De titelverdediger begon eerder op de dag overtuigend door Lorenzo Sonego met 6-2 6-3 te verslaan.

„Het was niet de beste start, maar in de slotfase van de eerste set kwam ik er steeds beter in, ook mentaal. Na de eerste set ging het een stuk vloeiender”, aldus Tsitsipas, eerder dit jaar finalist op de Australian Open.