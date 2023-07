Aspinall schrijft World Matchplay op zijn naam

Voor Aspinall is het de mooiste overwinning uit zijn carrière. Na zijn laatste pijl liet hij zich op zijn knieën zakken. Daarna zocht hij snel zijn familie op in publiek. Het is zijn tweede major-titel. In 2019 veroverde hij zijn eerste, toen schreef hij de UK Open op zijn naam.

Aspinall haalde de finale van de World Matchplay door af te rekenen met Krzysztof Ratajski (10-7), Danny Noppert (11-9), Chris Dobey (16-12) en Joe Cullen (17-9). Clayton won van Gabriel Clemens (10-8), Dimitri van den Bergh (11-6), Ryan Searle (16-12) en Luke Humphries (17-15).