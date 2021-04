Beerensteyn met Bayern München naar halve finales Champions League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.Medvedev uitgeschakeld in kwartfinales masterstoernooi Miami.

Voetbal: Beerensteyn met Bayern München naar halve finales

20.59 uur: Aanvalster Lineth Beerensteyn heeft met Bayern München de halve finales bereikt in de Champions League. De Duitse ploeg won in Zweden ook de return tegen FC Rosengard. Het duel in Malmö eindigde in 0-1. Lea Schüller maakte in de 22e minuut het doelpunt. Beerensteyn speelde de hele wedstrijd. Bayern had het eerste duel met 3-0 gewonnen.

De Duitse ploeg speelt in de halve finales tegen Chelsea, dat VfL Wolfsburg uitschakelde. Barcelona schaarde zich ten koste van Manchester City bij de laatste vier. De Spaanse club van Lieke Martens neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen titelverdediger Olympique Lyon en Paris Saint-Germain. Lyon won het eerste duel met 1-0. De return is op 18 april. De finale van de Women's Champions League staat gepland op 16 mei in Göteborg.

Zwemmen: Dopingzaak zwemmer Sun Yang eind mei weer voor sporttribunaal

19.42 uur: Het internationale hof van sportarbitrage CAS zal eind mei opnieuw de dopingzaak van de Chinese zwemmer Sun Yang beoordelen. Het sporttribunaal heeft drie nieuwe rechters aangesteld voor het proces, dat is gepland in de week van 24 tot en met 28 mei.

Het CAS legde eerder een dopingschorsing van 8 jaar op aan Sun. De regerend wereld- en olympisch kampioen op de 200 meter vrije slag weigerde in september 2018 mee te werken aan een onverwachte dopingcontrole. Leden van zijn begeleidingsstaf zouden zelfs bloedstalen met een hamer hebben vernietigd.

De zwemmer ging met succes in beroep tegen zijn straf bij de Zwitserse rechtbank. Hij maakte bezwaar tegen de voorzitter van het jurypanel van het CAS dat hem had veroordeeld. De Italiaan Franco Frattini zou in het openbaar anti-Chinese opmerkingen hebben gemaakt.

De Zwitserse rechtbank vernietigde december vorig jaar het vonnis van het CAS, waarmee Sun ineens zijn schorsing kwijt was en in principe weer kan meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. Het tribunaal in Lausanne opent nu toch weer de zaak tegen Sun met een compleet nieuw arbitragepanel en zal na de hoorzittingen in mei een nieuwe beslissing nemen.

China maakt begin met tiendaagse testserie voor Winterspelen 2022

17:52 uur De organisatoren van de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking hebben donderdag een reeks testevenementen gelanceerd. Het gaat om een testserie van tien dagen op vijf verschillende locaties van de Olympische en Paralympische Spelen, met wedstrijden in onder meer ijshockey, schaatsen, kunstrijden en curling. Alle deelnemers hebben de Chinese nationaliteit vanwege de reisbeperkingen door de coronapandemie.

De testwedstrijden worden beschouwd als een belangrijke stap in de voorbereiding op de Winterspelen. „In deze coronatijden is het een heel grote uitdaging om de Winterspelen soepel te laten verlopen”, erkende een topfunctionaris van het organisatiecomité. Een van de maatregelen op de sportlocaties om het coronavirus te beteugelen, is het gebruik van wanden van plexiglas in de mixed-zones om sporters en mediavertegenwoordigers van elkaar gescheiden te kunnen houden.

Voetbal: Fans welkom bij bekerduel Leicester - Southampton

16:20 uur Bij de halve finales in de Engelse FA Cup tussen Leicester City en Southampton zijn weer een beperkt aantal toeschouwers welkom.

Het duel dat op 18 april wordt gespeeld dient als een pilot, om te zien of de fans weer veilig in het stadion naar het voetbal kunnen kijken. Volgens de Engelse bond FA mogen ongeveer 4000 mensen de wedstrijd bekijken.

„We willen zoveel mogelijk mensen zo veilig mogelijk terug in de stadions”, zei minister Oliver Dowden van Sport eerder al. „We willen het de mensen zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk maken. We zullen kijken naar factoren als eenrichtingsverkeer, ventilatiestromen in het stadion en manieren van aankomst en vertrek bij de speellocatie”, lichtte Dowden toe. Net zoals bij de Fieldlab-evenementen die in Nederland zijn gehouden, zullen de bezoekers vooraf en na afloop worden getest op het coronavirus.

Voetbal: Juventus voorlopig zonder positief geteste Bonucci

15:42 uur Verdediger Leonardo Bonucci van Juventus is positief getest op corona en in thuisisolatie gegaan. Dat meldt de club uit Turijn op zijn website. Bonucci heeft de besmetting opgelopen tijdens de afgelopen interlandperiode met het Italiaanse elftal. Hij werd donderdag na terugkeer getest en kreeg een positieve uitslag.

Italië speelde woensdag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen in Vilnius en won met 2-0. Na afloop van die wedstrijd bracht de Italiaanse bond naar buiten dat een aantal stafleden van de Italiaanse voetbalselectie positief waren bevonden op het coronavirus. Het zou gaan om vier besmettingen.

Bonucci mist in ieder geval de derby met Torino komende zaterdag. Trainer Andrea Pirlo kan dan ook geen beroep doen op de Turkse verdediger Merih Demiral. Die is ook positief getest op Covid-19 tijdens zijn verblijf bij het Turkse nationale elftal. Demiral is inmiddels terug in Turijn en zit in isolatie in een hotel.

Japanse premier: olympische fakkeltocht in Osaka afgelast

13:15 uur De olympische fakkeltocht door de Japanse stad Osaka is afgelast. De Japanse premier Yoshihide Suga zegt dat die beslissing is genomen vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen.

De olympische vlam voor de Olympische Spelen van Tokio was vorige week donderdag in Fukushima begonnen aan een lange fakkelestafette door Japan. De toorts werd aangestoken in J-Village, het trainingscomplex van de nationale voetbalploeg, dat in 2011 als belangrijke uitvalbasis fungeerde van de hulpdiensten na de aardbeving, tsunami en kernramp.

Het is de bedoeling dat zo’n 10.000 lopers de vlam via alle 47 regio’s van Japan naar Tokio brengen op 23 juli, de dag van de openingsceremonie.

Voetbal: België oefent in aanloop naar EK ook tegen Griekenland

12:57 uur België speelt over twee maanden een oefenwedstrijd tegen Griekenland, waar John van ’t Schip bondscoach is. De wedstrijd op 3 juni (20.45 uur) wordt gespeeld in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. Dat heeft de Belgische voetbalbond donderdag bekendgemaakt.

Drie dagen na het duel met de Grieken spelen de Belgen ook een vriendschappelijk duel met Kroatië. Ook die wedstrijd wordt in Brussel gespeeld.

België opent de jacht op de Europese titel op 12 juni tegen Rusland. Daarna zijn Denemarken en Finland de tegenstanders. Griekenland doet niet mee aan het EK.

Tennis: Thiem meldt zich af voor Monte Carlo en begint later op gravel

11:24 uur: Dominic Thiem slaat het masterstoernooi van Monte Carlo over en begint later aan het gravelseizoen. De nummer 4 van de wereld ondervindt hinder van een voetblessure.

„Na de trip naar Doha en Dubai had ik een pauze nodig. Ik ben nog niet op 100 procent. Sorry, maar het is geen goed idee om in Monte Carlo te spelen, hoe graag ik het ook wilde”, meldt de 27-jarige Oostenrijker op zijn website. „Ik heb een paar zware weken voor de boeg, want ik heb een hoop werk te verrichten.”

Thiem, die zich ook afmeldde voor het masterstoernooi van Miami, werd begin dit jaar op de Australian Open in de vierde ronde uitgeschakeld. De regerend US Open-kampioen was ook vorige maand in Doha en Dubai snel klaar.

Het masterstoernooi van Monte Carlo begint op 11 april. Roland Garros vangt eind mei aan. Thiem haalde twee keer de finale in Parijs.

Tennis : flinke nederlaag voor Medvedev

08:42 uur: Daniil Medvedev is in de kwartfinales van het masterstoernooi van Miami uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Rus moest met 6-4 6-2 zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Voor Bautista Agut was het al zijn derde zege op de nummer 2 van de wereld, van wie hij nog nooit heeft verloren. „Hij heeft de afgelopen weken een hoop wedstrijden gewonnen en is de nummer 2 van de wereld. Ik ben dus erg blij met en trots op de manier waarop ik heb gespeeld. Ik heb een hoog niveau laten zien”, zei de 32-jarige Bautista Agut.

De dertiger was, mede door de absentie van Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer, het oudst van alle kwartfinalisten in Miami. Bij de laatste vier is de Italiaan Jannik Sinner, de 19-jarige mondiale nummer 31, zijn tegenstander. Sinner was de Kazach Aleksandr Boeblik met 7-6 (5) 6-4 de baas.

Bautista Agut, de nummer 12 van de wereld, is als zevende geplaatst. Hij reikte drie keer eerder tot de halve eindstrijd op een masterstoernooi.

Basketballers Nets nemen zonder Harden afstand van Rockets

07:55 uur: Basketbalclub Brooklyn Nets heeft in de NBA zonder de geblesseerde James Harden de zege op Houston Rockets veiliggesteld. In het eigen Barclays Center werd het 120-108. Harden viel in het derde kwart uit met een hamstringblessure.

Pas zonder sterspeler Harden, die goed was voor 17 punten, wisten de Nets uit te lopen. Na het derde kwart stond de thuisploeg nog met 87-86 achter en de ploeg uit Brooklyn keek ook tijdens de eerste zes minuten van het laatste kwart tegen een achterstand aan.

Kyrie Irving nam namens de Nets 31 punten voor zijn rekening, Joe Harris was goed voor 28 punten.

Brooklyn Nets gaat nu aan kop in de Eastern Conference. De club uit New York heeft sinds 10 februari 19 van de 22 gespeelde duels gewonnen.