Daniil Medvedev van de baan getikt in Miami

Tennis : flinke nederlag voor Medvedev

08:42 uur: Daniil Medvedev is in de kwartfinales van het masterstoernooi van Miami uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Rus moest met 6-4 6-2 zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Voor Bautista Agut was het al zijn derde zege op de nummer 2 van de wereld, van wie hij nog nooit heeft verloren. "Hij heeft de afgelopen weken een hoop wedstrijden gewonnen en is de nummer 2 van de wereld. Ik ben dus erg blij met en trots op de manier waarop ik heb gespeeld. Ik heb een hoog niveau laten zien", zei de 32-jarige Bautista Agut.

De dertiger was, mede door de absentie van Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer, het oudst van alle kwartfinalisten in Miami. Bij de laatste vier is de Italiaan Jannik Sinner, de 19-jarige mondiale nummer 31, zijn tegenstander. Sinner was de Kazach Aleksandr Boeblik met 7-6 (5) 6-4 de baas.

Bautista Agut, de nummer 12 van de wereld, is als zevende geplaatst. Hij reikte drie keer eerder tot de halve eindstrijd op een masterstoernooi.

Basketballers Nets nemen zonder Harden afstand van Rockets

07:55 uur: Basketbalclub Brooklyn Nets heeft in de NBA zonder de geblesseerde James Harden de zege op Houston Rockets veiliggesteld. In het eigen Barclays Center werd het 120-108. Harden viel in het derde kwart uit met een hamstringblessure.

Pas zonder sterspeler Harden, die goed was voor 17 punten, wisten de Nets uit te lopen. Na het derde kwart stond de thuisploeg nog met 87-86 achter en de ploeg uit Brooklyn keek ook tijdens de eerste zes minuten van het laatste kwart tegen een achterstand aan.

Kyrie Irving nam namens de Nets 31 punten voor zijn rekening, Joe Harris was goed voor 28 punten.

Brooklyn Nets gaat nu aan kop in de Eastern Conference. De club uit New York heeft sinds 10 februari 19 van de 22 gespeelde duels gewonnen.