Handbal: Broers Smits helpen handballers aan moeizame zege op Turkije

21.56 uur: De Nederlandse handballers hebben de beladen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije nipt gewonnen met 27-26. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson werd in de lege topsporthal van Almere in de eerste helft zoekgespeeld, maar toonde na rust een enorme veerkracht. Vooral dankzij de broers Kay en Jorn Smits boog Oranje een grote achterstand om in een zwaarbevochten zege.

De handbalmannen speelden hun eerste interland na het EK afgelopen januari, waarin Oranje zijn debuut maakte op een eindronde. Het was een lastig weerzien vanwege de coronamaatregelen. Door het lange wachten op de uitslagen van de verplichte coronatests was er amper tijd om de trainen. Bondscoach Richardsson vond het doorgaan van de wedstrijd in de tweede besmettingsgolf zelfs onverantwoord, maar de Europese federatie wilde het duel toch laten doorgaan.

Kay Smits was de onbetwiste uitblinker bij het Nederlands team. Hij scoorde tien keer en de laatste was de belangrijkste, want zijn treffer in de laatste seconden van de wedstrijd bezorgde Oranje de zege en daarmee de eerste 2 punten in de kwalificatie voor het EK van 2022.

„We begonnen wat stijfjes aan de wedstrijd, maar dat is niet zo gek met zo’n beroerde voorbereiding”, zei Jorn Smits na afloop van het duel. Hij was aanvankelijk niet eens opgeroepen voor de interland, maar kwam alsnog bij de ploeg door het wegvallen van de geblesseerde spelmaker Luc Steins. Hij stelde niet teleur met zes treffers. Vooral zijn goals in het begin van de tweede helft zetten de kentering in bij het Nederlands team. De achterstand van 14-10 bij rust veranderde binnen 10 minuten in een voorsprong van 18-17.

Turkije bleek een taaie tegenstander en richtte zich weer op. Tot het einde van de wedstrijd bleef de score praktisch gelijk oplopen. Kay Smits besliste het duel met nog minder dan 10 seconden op de klok. Hij pikte bij een vrije worp de bal op en mikte met een lepe worp langs de Turkse goalie. „Een lelijke goal, maar dat is niet erg als het de winnende is”, zei de topscorer.

Autosport: Japanse coureur Tsunoda slaagt voor eerste Formule 1-test

21.22 uur: De jonge Japanner Yuki Tsunoda heeft zijn eerste stap naar een zitje bij het Formule 1-team AlphaTauri met succes gezet. Hij reed woensdag op het circuit van Imola dik 350 kilometer in een Formule 1- auto van Toro Rosso.

De 20-jarige Tsunoda is de gedroomde kandidaat om in 2021 Danill Kviat te vervangen bij het zusterteam van Red Bull, maar hij moet nog de vereiste superlicentie verdienen. Met de geslaagde test op Imola is dat ’rijbewijs’ bijna binnen. Rest nog een plek bij de top vier in de eindstand in de Formule 2. Tsunoda staat derde met nog vier races in Bahrein te gaan.

„Een coureur in de Formule 1 moet zoveel meer doen. Ik had op de simulator al flink geoefend met al die knopjes op het stuur, maar werd toch verrast door het vermogen van de motor en de krachten bij het remmen”, zei Tsunoda. Teambaas Franz Tost was onder de indruk van de Japanner. „Hij was meteen vertrouwd met de auto en reed steeds snellere ronden. Hij liet zien dat hij alles onder controle had.”

Turnen: KNGU: tiental zaken over misbruik turnsport onder de loep

20.54 uur: Na drie maanden zijn in totaal 165 zogenoemde meldingen gedaan van grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. Het gaat hierbij om 131 personen over een periode van 35 jaar, meldde de KNGU in een update naar het misbruik in de turnsport.

Naar aanleiding van getuigenissen van oud-turnsters kondigde de turnbond een uitgebreid onafhankelijk onderzoek aan naar het grensoverschrijdende gedrag in de sport. Ook werd opgeroepen melding te doen over misstanden uit het verleden of het heden. Deze contacten bij de vertrouwenscontactpersonen of bij het Centrum Veilige Sport Nederland kunnen een klacht zijn, maar ook een signaal, ervaring of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag.

„In een tiental zaken is een aanzegging verstuurd naar de beschuldigde”, zei directeur Marieke van der Plas van de turnbond. „Dat betekent dat naar deze zaken een volledig onderzoek is gestart door het Instituut Sportrechtspraak. Daarnaast is nog een aantal zaken in vooronderzoek.”

Van der Plas hoopt dat het aantal meldingen nog verder omhooggaat, niet alleen in de turnsport maar in de hele sportsector. „Daarmee doorbreek je de angstcultuur die er lang is geweest.”

De KNGU meldde dat in de situatie rondom turncoach Vincent Wevers niets is veranderd. Tegen Wevers loopt een tuchtzaak en het ISR heeft een ordemaatregel uitgevaardigd, die de turnbond heeft overgenomen. „Hij mag met niemand van de KNGU of oud-leden contact hebben, behalve met de turnsters van TeamNL die zelf hebben aangegeven dat ze bij hem willen trainen”, zei Van der Plas.

De tuchtzaken zijn nog in volle gang. Hoe lang die gaan duren kan de KNGU niet zeggen, maar het zijn trajecten die zomaar twee tot vier maanden kunnen duren. „Daar hebben wij weinig over te zeggen. We laten ons daarbij niet leiden door de aankomende Olympische Spelen, het belangrijkste is dat het zorgvuldige trajecten zijn”, zei Van der Plas. „Dat hele alternatieve programma is ook zo ingericht dat het bestuur op advies van het ISR altijd kan ingrijpen.”

Voetbal: Kai Havertz test bij Chelsea positief, Hakim Ziyech in basis

20.35 uur: Chelsea speelt woensdagavond (21.00 uur) in de Champions League thuis tegen het Franse Rennes zonder Kai Havertz.

Vlak voor het duel maakte trainer Frank Lampard bekend dat de Duitse voetballer positief was getest op het coronavirus en in afzondering is gegaan.

Wanneer hij precies positief testte is onduidelijk. Hakim Ziyech speelt wel mee met de Londenaren.

Hockey: Hockeyers spelen gelijk tegen België, maar verliezen shoot-outs

20.22 uur: De Nederlandse hockeyers hebben de topper in de Pro League tegen België in Brussel verloren na shoot-outs. Het bonuspunt ging daardoor naar de regerend wereldkampioen, die de koppositie in de stand van de landencompetitie verstevigde.

Oranje leek op weg naar de zege in 134e ontmoeting tussen de buurlanden, maar de ploeg van bondscoach Max Caldas gaf in het laatste kwartier een voorsprong van 3-2 uit handen, waardoor het 4-4 gelijk was na de reguliere speeltijd. In de shoot-outs scoorde alleen Jorrit Croon en faalden achtereenvolgens Mirco Pruyser, Jeroen Hertzberger en Seve van Ass. De Belgen waren wel in alle pogingen succesvol.

Het was de laatste interland van de hockeymannen dit jaar. Door de coronacrisis was het een aparte wedstrijd. De spelers moesten met hun eigen auto naar het stadion in Brussel, speelden vervolgens voor lege tribunes en moesten na afloop zo snel mogelijk weer naar huis om de avondklok in België voor te zijn.

Alexander Hendrickx opende na 8 minuten uit een strafcorner de score voor de Belgen, maar vlak erna bracht Hertzberger Oranje weer op gelijke hoogte. Hij tikte een fraaie pass van Jelle Galema achter de Belgische doelman. Nog in het eerste kwart zette Thierry Brinkman Nederland met 2-1 voor.

Na rust maakten de Belgen gelijk via Maxime Plennevaux. Onmiddellijk volgde het antwoord van Nederland met een snoeiharde sleeppush van Jip Janssen. De 3-2-voorsprong hield geen stand, de Belgen bogen binnen enkele minuten de achterstand om in een voorsprong van 4-3. Billy Bakker voorkwam een nederlaag met de gelijkmaker in de slotfase.

In de shoot-outs ging het alsnog mis voor Oranje. „Jammer dat we die verloren, want we speelden erg goed in deze moeilijke omstandigheden”, zei aanvoerder Bakker. „We waren de betere ploeg. Niet dominant, maar wel goed.”

Wielrennen: Ellen van Dijk verlengt met twee jaar bij Trek-Segafredo

20.05 uur: Ellen van Dijk heeft haar contract bij de ploeg Trek-Segafredo verlengd tot 2022. De Amerikaanse ploeg brak de contracten van nog vijf andere rensters open, en heeft het team voor volgend seizoen daardoor compleet.

„Ik ben heel blij met de contractverlenging”, reageert de Nederlandse tijdritspecialiste. Van Dijk werd dit jaar derde op het WK tijdrijden, en tweede op het EK. „Bij Trek-Segafredo heb ik alles wat ik nodig heb. De beste ondersteuning en het beste materiaal in een professionele omgeving. Ik kijk uit naar meer avonturen en natuurlijk naar overwinningen met het team.”

Naast de 33-jarige Van Dijk verleidde de wielerploeg ook de Engelse Lizzie Deignan en de Italiaanse kampioene Elisa Longo Borghini tot twee extra jaren. Deignan won dit seizoen onder meer Luik-Bastenaken-Luik en La Course, de vrouwenwedstrijd die tijdens de Tour de France wordt gehouden. Ook de Franse Audrey Cordon-Ragot, de Italiaanse Letizia Paternoster en de Amerikaanse Tayler Wiles blijven tot 2022. Trixi Worrack en Lauretta Hanson verlengden met één jaar.

Golf: Coronavrije topgolfer Johnson mag weer spelen

20.01 uur: De Amerikaanse topgolfer Dustin Johnson (36) mag na een ’saaie’ periode van elf dagen quarantaine weer spelen. De aanvoerder van de wereldranglijst miste door een besmetting met het coronavirus twee toernooien op de Amerikaanse proftour PGA, maar donderdag slaat hij weer af in het Houston Open.

Johnson kende tot dusver een uitstekend jaar. Hij won onder meer de FedExCup, goed voor een winstpremie van circa 12,5 miljoen euro. Vorige maand werd Johnson door zijn collega’s op de PGA-tour voor de tweede keer gekozen tot de speler van het jaar.

De positieve test kwam dan ook op een ongelegen moment voor de man in vorm, die volgende week een gooi wil doen naar de titel in de Masters. Vorig jaar eindigde hij als tweede achter Tiger Woods. „Mijn gezondheid is in orde, maar het niveau van mijn spel is ongewis. Ik heb mezelf elf dagen opgesloten in een hotelkamer en ben daar ook niet uitgekomen”, zei Johnson. „Ik was niet heel ziek, voelde me wat moe en was licht verkouden. Het was vooral heel saai.”

Voetbal: Torino boekt in Serie A eerste zege van seizoen

19.26 uur: De voetballers van Torino hebben in de hoogste klasse van Italië hun eerste zege van het seizoen behaald. Ze deden dat door te winnen bij Genoa, 1-2.

Saša Lukic opende al vroeg de score voor het elftal uit Turijn. Torino liep verder uit doordat Luca Pellegrini de bal achter zijn eigen doelman werkte. Pas in extra tijd scoorde Gianluca Scamacca tegen.

Torino heeft nu 4 punten, 1 punt minder dan de tegenstander. De wedstrijd had eigenlijk begin oktober gespeeld moeten worden, maar werd uitgesteld wegens een grote corona-uitbraak bij Genoa.

Voetbal: Dinamo Zagreb heeft 9 spelers met corona

18.30 uur: Dinamo Zagreb, dat onlangs nog gelijkspeelde tegen Feyenoord, mist in de naderende wedstrijd in de Europa League tegen Wolfsberger AC negen spelers vanwege besmetting met het coronavirus. De Kroaten zeggen voldoende voetballers over te hebben om uit te komen tegen de Oostenrijkers, die vorige week Feyenoord versloegen.

Een laatste test van dinsdag wees vijf besmettingen bij spelers uit. Vier waren al eerder geconstateerd, en de betreffende spelers zijn nog niet hersteld. Er zijn ook positieve gevallen bij trainers aan het licht gekomen. Om wie het precies gaat, wilde de club niet zeggen.

Zagreb gaat de selectie aanvullen met spelers uit de opleiding.

Hockey: Oranje-vrouwen ruim langs België in Pro League

17.27uur: De Nederlandse hockeysters hebben hun zesde zege in deze jaargang van de Pro League geboekt. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won in Brussel met 4-0 van België. De treffers kwamen op naam van Lidewij Welten, Frédérique Matla, Lauren Stam en Margot van Geffen.

De score had veel groter kunnen uitvallen voor Oranje. Zo grossierde de ploeg in strafcorners en kansen, maar na een fase in het begin van het derde kwart waarin Nederland drie doelpunten in zes minuten maakte, kwam er geen goal meer bij.

Welten, Matla en Stam scoorden uit een strafcorner. Voor Matla was het haar 45e doelpunt in het shirt van Oranje. Van Geffen maakte de enige veldgoal. Ze kwam van rechts de cirkel binnen en sloeg vallend de bal hard in het dak van het doel.

Het was de laatste interland voor de hockeysters van dit jaar. Het duel vond plaats zonder publiek. Middenvelder Marloes Keetels, hersteld van een achillespeesblessure, was terug in de selectie.

Het Nederlands team was vanaf het begin de partij die het spel bepaalde en België in de verdediging drong. In het eerste kwart leverde de aanvalsgolf geen scores op. In het tweede kwart was het wel raak, bij de derde strafcorner voor Oranje. De inzet van Stam stuitte op de Belgische speelster Stephanie Vanden Borre, Welten scoorde in de rebound.

Vervolgens sloeg Nederland drie keer toe in het derde kwart. Eerst sleepte Matla de bal uit een strafcorner tegen de plank, daarna maakte Stam de 3-0 vanuit de vijfde strafcorner. Ze kreeg een leep balletje van Caia van Maasakker voor haar stick en haalde trefzeker uit. Van Geffen maakte kort daarna de 4-0. „We hadden veel meer doelpunten willen maken, kansen genoeg. Maar het was een goede wedstrijd”, zei ze na afloop.

Motorsport: Valentino Rossi test opnieuw positief op coronavirus

13.39 uur: Motorcoureur Valentino Rossi heeft dinsdag opnieuw positief getest op het coronavirus. De 41-jarige Italiaan testte op 15 oktober positief op het longvirus en miste al de GP van Aragón en de Teruel Grand Prix. Mogelijk mist hij ook de Grote Prijs van Valencia van aanstaande zondag.

„Ik hoop echt dat de uitslag van de volgende PCR-test negatief is, want twee races missen waren er al twee te veel”, keek de coureur van Yamaha vooruit. Rossi wordt woensdag opnieuw getest en als die ook positief is, kan hij donderdag nogmaals getest worden om alsnog op tijd naar Valencia af te reizen.

„Gelukkig heb ik nog twee extra kansen om weer terug te kunnen keren voor vrijdag en zaterdag”, zei de Italiaan over de testen. „Ik ben heel verdrietig hierover, want ik voel me goed en kan niet wachten om op mijn M1 te stappen en terug te keren naar mijn team.”

Rossi’s team Yamaha houdt Garrett Gerloff achter de hand als vervanger voor de Italiaan. Gerloff komt normaal uit in het Superbike-kampioenschap.

Motorcross: Gajser prolongeert wereldtitel MXGP

13.11 uur: Motorcrosser Tim Gajser heeft voor de derde keer de wereldtitel in de MXGP-klasse veroverd. De 24-jarige Sloveen werd bij de Grote Prijs van Pietramurata tweede in de eerste manche. Hij vergrootte zijn voorsprong op concurrent Antonio Cairoli en is met nog maximaal 75 punten te verdienen niet meer in te halen.

Voor Gajser is het de derde keer dat hij wereldkampioen in de MXGP-klasse wordt. Hij deed dat eerder in 2016 en 2019. In 2015 werd hij wereldkampioen in de MX2-klasse.

De eerste manche op het circuit in het Italiaanse Pietramurata werd gewonnen door de Zwitser Jeremy Seewer. Gajser werd tweede, voor de Italiaan Alessandro Lupino. Negenvoudig wereldkampioen Cairoli eindigde als zesde.

Voetbal: RKC Waalwijk boekt ondanks coronacrisis winst

12:13 uur Voetbalclub RKC Waalwijk heeft ondanks de coronacrisis afgelopen seizoen winst gemaakt. De eredivisieclub hield ruim 700.000 euro over aan het seizoen 2019-2020, vooral dankzij extra inkomsten door sponsoring en de mediagelden na de promotie naar de eredivisie in 2019, zo staat in het financieel jaarverslag.

Het eigen vermogen van de Brabantse club steeg naar 2,2 miljoen euro. „Het resultaat in de prognose voor seizoen 2020-2021 is ook positief, waardoor het eigen vermogen naar verwachting nog verder verbeterd zal worden”, meldt de club. „Tevens leidt de huidige prognose tot een sluitende liquiditeitsbegroting zonder extra financieringsbehoefte bij derden. De toekomst wordt dan ook met vertrouwen tegemoet gezien.”

RKC laat ook weten dat de club gebruikmaakt van de NOW 1.0-subsidie, vanwege het coronavirus. De club zal ook gebruikmaken van de steunmaatregelen vanuit de overheid in de vorm van NOW 2.0.

De Brabantse club promoveerde in 2019 naar de eredivisie. Daarin nam RKC de laatste plaats in toen het seizoen in maart voortijdig werd beëindigd. Hierdoor vond er geen degradatie plaats. „Dit wordt gezien als een tweede kans en de club zal er alles aan doen om zich dit seizoen op sportieve wijze te handhaven in de eredivisie.”

Wielrennen: Yoeri Havik sluit zich aan bij BEAT Cycling

11:01 uur Wielrenner Yoeri Havik komt in 2021 uit voor BEAT Cycling. De wielrenner gaat zich net als Jan-Willem van Schip zowel op het wielrennen op de weg als op het baanwielrennen concentreren.

Havik en Van Schip pakten op de baan bij de Europese Spelen in Minsk en tijdens het EK in Apeldoorn in 2019 zilver. Ze wonnen tijdens de wereldbeker van Milton de koppelkoers en reden op het WK in Berlijn naar een vierde plaats.

„We vullen elkaar aan op verschillende vlakken en zitten al op één lijn als het om ons koersinstinct gaat: het liefst vliegen we er vanaf de eerste sprint in”, zegt Havik. Van Schip verlengde al eerder zijn contract bij BEAT.

Tennis: Berrettini kan ATP Finals vergeten

07:30 uur De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini kan plaatsing voor de ATP Finals vergeten. De nummer 10 van de wereld verloor in de tweede ronde van het masterstoernooi van Parijs van de Amerikaan Marcos Giron: 6-7 (3) 7-6 (0) 5-7. De partij eindigde ver na middernacht.

In Parijs wordt nog één ticket vergeven voor het eindejaarstoernooi in Londen, waaraan de beste acht tennissers van het seizoen mogen deelnemen. Berrettini leek de strijd aan te moeten gaan met de Argentijn Diego Schwartzman, die woensdag pas voor het eerst in actie komt. Schwartzman kan plaatsing bijna niet meer ontgaan; Pablo Carreño Busta moet het toernooi winnen om hem te passeren. Na het masterstoernooi in Frankrijk staat ook nog het kleine ATP-toernooi van Sofia op de kalender.

De 24-jarige Berrettini deed vorig jaar voor het eerst mee aan de ATP Finals. Hij won toen één groepsduel.

De als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas verloor in drie tiebreaks van de Fransman Ugo Humbert: 6-7 (4) 7-6 (6) 6-7 (3). Die partij duurde 3 uur en 16 minuten. Tsitsipas was als tweede geplaatst op het indoortoernooi van Bercy omdat Novak Djokovic en Dominic Thiem zich afmeldden.