Sport Kort: Hockeysters ruim langs België in Pro League

Hockey: Oranje-vrouwen ruim langs België in Pro League

17.27uur: De Nederlandse hockeysters hebben hun zesde zege in deze jaargang van de Pro League geboekt. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won in Brussel met 4-0 van België. De treffers kwamen op naam van Lidewij Welten, Frédérique Matla, Lauren Stam en Margot van Geffen.

De score had veel groter kunnen uitvallen voor Oranje. Zo grossierde de ploeg in strafcorners en kansen, maar na een fase in het begin van het derde kwart waarin Nederland drie doelpunten in zes minuten maakte, kwam er geen goal meer bij.

Welten, Matla en Stam scoorden uit een strafcorner. Voor Matla was het haar 45e doelpunt in het shirt van Oranje. Van Geffen maakte de enige veldgoal. Ze kwam van rechts de cirkel binnen en sloeg vallend de bal hard in het dak van het doel.

Het was de laatste interland voor de hockeysters van dit jaar. Het duel vond plaats zonder publiek. Middenvelder Marloes Keetels, hersteld van een achillespeesblessure, was terug in de selectie.

Het Nederlands team was vanaf het begin de partij die het spel bepaalde en België in de verdediging drong. In het eerste kwart leverde de aanvalsgolf geen scores op. In het tweede kwart was het wel raak, bij de derde strafcorner voor Oranje. De inzet van Stam stuitte op de Belgische speelster Stephanie Vanden Borre, Welten scoorde in de rebound.

Vervolgens sloeg Nederland drie keer toe in het derde kwart. Eerst sleepte Matla de bal uit een strafcorner tegen de plank, daarna maakte Stam de 3-0 vanuit de vijfde strafcorner. Ze kreeg een leep balletje van Caia van Maasakker voor haar stick en haalde trefzeker uit. Van Geffen maakte kort daarna de 4-0. „We hadden veel meer doelpunten willen maken, kansen genoeg. Maar het was een goede wedstrijd”, zei ze na afloop.

Motorsport: Valentino Rossi test opnieuw positief op coronavirus

13.39 uur: Motorcoureur Valentino Rossi heeft dinsdag opnieuw positief getest op het coronavirus. De 41-jarige Italiaan testte op 15 oktober positief op het longvirus en miste al de GP van Aragón en de Teruel Grand Prix. Mogelijk mist hij ook de Grote Prijs van Valencia van aanstaande zondag.

„Ik hoop echt dat de uitslag van de volgende PCR-test negatief is, want twee races missen waren er al twee te veel”, keek de coureur van Yamaha vooruit. Rossi wordt woensdag opnieuw getest en als die ook positief is, kan hij donderdag nogmaals getest worden om alsnog op tijd naar Valencia af te reizen.

„Gelukkig heb ik nog twee extra kansen om weer terug te kunnen keren voor vrijdag en zaterdag”, zei de Italiaan over de testen. „Ik ben heel verdrietig hierover, want ik voel me goed en kan niet wachten om op mijn M1 te stappen en terug te keren naar mijn team.”

Rossi’s team Yamaha houdt Garrett Gerloff achter de hand als vervanger voor de Italiaan. Gerloff komt normaal uit in het Superbike-kampioenschap.

Motorcross: Gajser prolongeert wereldtitel MXGP

13.11 uur: Motorcrosser Tim Gajser heeft voor de derde keer de wereldtitel in de MXGP-klasse veroverd. De 24-jarige Sloveen werd bij de Grote Prijs van Pietramurata tweede in de eerste manche. Hij vergrootte zijn voorsprong op concurrent Antonio Cairoli en is met nog maximaal 75 punten te verdienen niet meer in te halen.

Voor Gajser is het de derde keer dat hij wereldkampioen in de MXGP-klasse wordt. Hij deed dat eerder in 2016 en 2019. In 2015 werd hij wereldkampioen in de MX2-klasse.

De eerste manche op het circuit in het Italiaanse Pietramurata werd gewonnen door de Zwitser Jeremy Seewer. Gajser werd tweede, voor de Italiaan Alessandro Lupino. Negenvoudig wereldkampioen Cairoli eindigde als zesde.

Voetbal: RKC Waalwijk boekt ondanks coronacrisis winst

12:13 uur Voetbalclub RKC Waalwijk heeft ondanks de coronacrisis afgelopen seizoen winst gemaakt. De eredivisieclub hield ruim 700.000 euro over aan het seizoen 2019-2020, vooral dankzij extra inkomsten door sponsoring en de mediagelden na de promotie naar de eredivisie in 2019, zo staat in het financieel jaarverslag.

Het eigen vermogen van de Brabantse club steeg naar 2,2 miljoen euro. „Het resultaat in de prognose voor seizoen 2020-2021 is ook positief, waardoor het eigen vermogen naar verwachting nog verder verbeterd zal worden”, meldt de club. „Tevens leidt de huidige prognose tot een sluitende liquiditeitsbegroting zonder extra financieringsbehoefte bij derden. De toekomst wordt dan ook met vertrouwen tegemoet gezien.”

RKC laat ook weten dat de club gebruikmaakt van de NOW 1.0-subsidie, vanwege het coronavirus. De club zal ook gebruikmaken van de steunmaatregelen vanuit de overheid in de vorm van NOW 2.0.

De Brabantse club promoveerde in 2019 naar de eredivisie. Daarin nam RKC de laatste plaats in toen het seizoen in maart voortijdig werd beëindigd. Hierdoor vond er geen degradatie plaats. „Dit wordt gezien als een tweede kans en de club zal er alles aan doen om zich dit seizoen op sportieve wijze te handhaven in de eredivisie.”

Wielrennen: Yoeri Havik sluit zich aan bij BEAT Cycling

11:01 uur Wielrenner Yoeri Havik komt in 2021 uit voor BEAT Cycling. De wielrenner gaat zich net als Jan-Willem van Schip zowel op het wielrennen op de weg als op het baanwielrennen concentreren.

Havik en Van Schip pakten op de baan bij de Europese Spelen in Minsk en tijdens het EK in Apeldoorn in 2019 zilver. Ze wonnen tijdens de wereldbeker van Milton de koppelkoers en reden op het WK in Berlijn naar een vierde plaats.

„We vullen elkaar aan op verschillende vlakken en zitten al op één lijn als het om ons koersinstinct gaat: het liefst vliegen we er vanaf de eerste sprint in”, zegt Havik. Van Schip verlengde al eerder zijn contract bij BEAT.

Tennis: Berrettini kan ATP Finals vergeten

07:30 uur De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini kan plaatsing voor de ATP Finals vergeten. De nummer 10 van de wereld verloor in de tweede ronde van het masterstoernooi van Parijs van de Amerikaan Marcos Giron: 6-7 (3) 7-6 (0) 5-7. De partij eindigde ver na middernacht.

In Parijs wordt nog één ticket vergeven voor het eindejaarstoernooi in Londen, waaraan de beste acht tennissers van het seizoen mogen deelnemen. Berrettini leek de strijd aan te moeten gaan met de Argentijn Diego Schwartzman, die woensdag pas voor het eerst in actie komt. Schwartzman kan plaatsing bijna niet meer ontgaan; Pablo Carreño Busta moet het toernooi winnen om hem te passeren. Na het masterstoernooi in Frankrijk staat ook nog het kleine ATP-toernooi van Sofia op de kalender.

De 24-jarige Berrettini deed vorig jaar voor het eerst mee aan de ATP Finals. Hij won toen één groepsduel.

De als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas verloor in drie tiebreaks van de Fransman Ugo Humbert: 6-7 (4) 7-6 (6) 6-7 (3). Die partij duurde 3 uur en 16 minuten. Tsitsipas was als tweede geplaatst op het indoortoernooi van Bercy omdat Novak Djokovic en Dominic Thiem zich afmeldden.