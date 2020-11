Sport Kort: Wielrenner Havik sluit zich aan bij BEAT Cycling

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Yoeri Havik sluit zich aan bij BEAT Cycling

11:01 uur Wielrenner Yoeri Havik komt in 2021 uit voor BEAT Cycling. De wielrenner gaat zich net als Jan-Willem van Schip zowel op het wielrennen op de weg als op het baanwielrennen concentreren.

Havik en Van Schip pakten op de baan bij de Europese Spelen in Minsk en tijdens het EK in Apeldoorn in 2019 zilver. Ze wonnen tijdens de wereldbeker van Milton de koppelkoers en reden op het WK in Berlijn naar een vierde plaats.

"We vullen elkaar aan op verschillende vlakken en zitten al op één lijn als het om ons koersinstinct gaat: het liefst vliegen we er vanaf de eerste sprint in", zegt Havik. Van Schip verlengde al eerder zijn contract bij BEAT.

Tennis: Berrettini kan ATP Finals vergeten

07:30 uur De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini kan plaatsing voor de ATP Finals vergeten. De nummer 10 van de wereld verloor in de tweede ronde van het masterstoernooi van Parijs van de Amerikaan Marcos Giron: 6-7 (3) 7-6 (0) 5-7. De partij eindigde ver na middernacht.

In Parijs wordt nog één ticket vergeven voor het eindejaarstoernooi in Londen, waaraan de beste acht tennissers van het seizoen mogen deelnemen. Berrettini leek de strijd aan te moeten gaan met de Argentijn Diego Schwartzman, die woensdag pas voor het eerst in actie komt. Schwartzman kan plaatsing bijna niet meer ontgaan; Pablo Carreño Busta moet het toernooi winnen om hem te passeren. Na het masterstoernooi in Frankrijk staat ook nog het kleine ATP-toernooi van Sofia op de kalender.

De 24-jarige Berrettini deed vorig jaar voor het eerst mee aan de ATP Finals. Hij won toen één groepsduel.

De als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas verloor in drie tiebreaks van de Fransman Ugo Humbert: 6-7 (4) 7-6 (6) 6-7 (3). Die partij duurde 3 uur en 16 minuten. Tsitsipas was als tweede geplaatst op het indoortoernooi van Bercy omdat Novak Djokovic en Dominic Thiem zich afmeldden.