VIDEO Darter valt bij opkomst van podium

Op de tonen van Blondie deelden ze wat high-fives uit, maar de 52-jarige Engelse was even vergeten dat de afmetingen van het podium zijn begrensd. Ze viel niet al te hard van het podium, maar aan haar gezicht was toch wel te zien dat O’Brien flink was geschrokken.

Op het podium produceerde ze wel direct een sensationele finish van 135, maar de zege moest ze laten aan haar opponente uit Wales, Rhian O’Sullivan.

Bekijk hieronder de beelden van de val.