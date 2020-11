Video: Blunder bij Belgen blijft zonder gevolgen

De goalie van Real Madrid ging in de 87e minuut na een terugspeelbal van Nacer Chadli lelijk in de fout. Hij liet de bal onder zijn voet door rollen, waarna die tot zijn eigen afgrijzen pardoes het Belgisch doel in hobbelde: 3-1.

De misser van de goalie van De Rode Duivels bleef echter zonder grote gevolgen. Door een treffer van Kevin De Bruyne, een minuut later, werd de marge van twee weer in ere hersteld en boekten de Belgen een vrije eenvoudige overwinning.

Youri Tielemans en Romelu Lukaku (twee) hadden de eerste drie Belgische doelpunten voor hun rekening genomen. Jonas Wind zette Denemarken tussendoor op 1-1.

Romelu Lukalu

„Wij kunnen ondertussen op verschillende manieren spelen”, concludeerde Lukaku na afloop trots. „Er zijn wedstrijden waarop we andere ploegen van de mat kunnen spelen, maar dit is ook een manier. Als het voetballend niet gaat, moet je wat agressiever spelen. Wat meer op de counter”, aldus Lukaku, die zelf twee doelpunten voor zijn rekening nam.

„We hebben offensief zo veel spelers die het verschil kunnen maken. Die ontwikkeling is goed. Daarbij mogen we onze identiteit als voetballende ploeg niet verliezen.”

Lukaku nam in Leuven dus twee doelpunten voor zijn rekening. „Tegen Engeland scoorde ik niet omdat ik maar één keer getraind had met de groep, het is een kwestie van scherpte. Nu heb ik een paar dagen kunnen werken aan scherpte en kracht en dat voelde ik tijdens de wedstrijd. Ik denk dat ik nu terug op niveau ben.”

Romelu Lukaku viert een van zijn twee treffers. Ⓒ BSR Agency

Het finaletoernooi van de Nations League vindt eind volgend jaar plaats. „De landen hebben er alles aan gedaan om zich te kwalificeren en dat toont aan dat het toernooi langzaam aan het uitgroeien is tot een toptoernooi”, zei de Belgische bondscoach Roberto Martínez. „Het was een lastige beslissing om de oefeninterlands te vervangen, maar het is fantastisch voor de fans en voor iedereen die iets met de Rode Duivels te maken heeft. Het wordt een toptoernooi en details zullen over het resultaat beslissen.”

De finale van de Nations League is pas in oktober 2021. De UEFA moet het gastland van de finaleronde nog officieel bekendmaken. Waarschijnlijk wordt dat Italië, dat zich met Nederland en Polen in september kandidaat stelde voor de organisatie van het eindtoernooi.

Naast de Belgen doen ook Italië, Frankrijk en Spanje mee. Vorig jaar ging de titel naar Portugal.