Ten Hag ziet groot verschil met vorig jaar: ’Een hoop spelers willen nu komen’

„Ik zie een groot verschil met vorig jaar. Er was een hoop terughoudendheid toen ik een jaar geleden met spelers sprak”, aldus Ten Hag. „Als de spelers het project met de ambitie en de aanwezige kwaliteit nu zien en wat er allemaal gebeurt, dan staan ze ervoor open. Dat heb ik gemerkt. Dit jaar zijn er een hoop kwaliteitsspelers die zouden willen komen.”

Ten Hag kwam een klein jaar geleden over van Ajax en heeft als doel United terug te brengen naar de Engelse top. Hij staat momenteel vierde in de Premier League en is dicht bij plaatsing voor de Champions League.

„We zitten in een goede positie en moeten het ook afmaken”, zei Ten Hag voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. „Ook dat is weer een test. We kunnen vertrouwen halen uit het feit dat we dit seizoen de beste teams ter wereld hebben verslagen.”

United heeft nog maar één punt meer dan nummer vijf Liverpool, maar wel een duel minder gespeeld. Na dit weekend staan er voor de ploeg van Ten Hag nog drie competitiewedstrijden op het programma.