Keiharde klap volleybalsters: ’Ik moest bijna overgeven’

Robin de Kruijf doet haar best, maar Anne Buijs is ontroostbaar na de nederlaag van de volleybalsters tegen Duitsland. Ⓒ BSR Agency

APELDOORN - „Ik heb pijn in mijn hart en ik moest bijna overgeven”, vertelt volleybalster Anne Buijs met betraande ogen na de 3-0 nederlaag tegen Duitsland. De teleurstelling over het missen van de Olympische Spelen zit niet alleen maar in haar hoofd.