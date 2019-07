’Mazraoui-scenario’ mogelijk voor jonge Ajacied

Sergino Dest in actie tegen Watford. Ⓒ Hollandse Hoogte

SAALFELDEN AM STEINERNEN MEER - Bij de laatste oefenwedstrijd van Ajax in Oostenrijk, tegen het Watford van Daryl Janmaat, hebben twee Amsterdamse talenten zich geprofileerd. Sergino Dest maakte als gelegenheidslinksback de negentig minuten vol en lijkt op koers te liggen voor speeltijd in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. De eveneens 18-jarige Jurriën Timber viel sterk in en maakte vlak voor tijd met een kopbal de winnende goal (2-1).