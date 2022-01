Robert Lewandowski troeft Lionel Messi wél af bij FIFA-verkiezing

Lewandowski kreeg van een internationale jury van bondscoaches, aanvoerders van nationale teams, journalisten en fans de meeste stemmen. Daarbij ging het om een beoordeling van de kandidaten in een periode van 8 oktober 2020 tot 7 augustus 2021.

Lionel Messi (Paris Saint-Germain) en Mohamed Salah (Liverpool) waren de andere twee overgebleven kandidaten voor de onderscheiding.

Cristiano Ronaldo (2016, 2017), Luka Modric (2018), Messi (2019) en Lewandowski (2020) waren de voorgaande winnaars van de prijs, die sinds 2016 jaarlijks wordt uitgereikt.

Gouden Bal nog naar Messi

Eind november ging de Gouden Bal, de concurrerende uitverkiezing van France Football van de beste speler van het jaar, voor de zevende keer naar Messi. Dat leverde de dienstdoende jury destijds de nodige kritiek op. Volgens vele kenners en fans verdiende de trefzekere Lewandowski de prestigieuze Gouden Bal meer dan Messi, die een nogal wisselvallig seizoen doormaakte.

Bij de vrouwen werd Alexia Putellas (FC Barcelona) uitgeroepen tot FIFA-voetbalster van het jaar. Jennifer Hermoso (FC Barcelona) en Sam Kerr (Chelsea) behoorden eveneens tot de laatste drie genomineerden. De eerdere winnaars van FIFA's Best bij de vrouwen waren Carli Lloyd (2016), Lieke Martens (2017), Marta (2018), Megan Rapinoe (2019) en Lucy Bronze (2020). De Gouden Bal van het magazine France Football werd in november eveneens toegekend aan Putellas.

Het jaarlijkse FIFA-gala The Best werd vanwege de coronacrisis opnieuw online gehouden. De ceremonie in het Home of FIFA in Zürich werd wereldwijd live uitgezonden.

Puskas Award

De prachtige goal van Erik Lamela namens Tottenham Hotspur verdiende de Puskas Award. De 29-jarige Argentijn, inmiddels spelend voor Sevilla, scoorde in de Londense stadsderby tegen Arsenal op schitterende wijze achter zijn standbeen langs.

De Puskas Award wordt virtueel aan Erik Lamela overhandigd. Ⓒ ANP/HH

Lamela troefde onder meer Patrik Schick af, die op het EK tegen Schotland scoorde met een schot van net over de middenlijn.