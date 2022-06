Pogacar gunt ploeggenoot Majka zege in Slovenië

De eerste etappe van Ronde van Slovenië was al meteen een pittige, met drie stevige hellingen. Tweevoudig tourwinnaar Pogacar had meteen zijn zinnen gezet op deze etappe en trok ten aanval. Kleine kanttekening: Pogacar had al bijna twee maanden geen koers meer gereden.

Maar voor de Sloveen maakt dat allemaal niet uit, hij kreeg ploeggenoot Majka en landgenoot Novak mee. Het leek er een lange tijd op dat die drie samen naar de streep gingen, tot Majka op het juiste moment wegglipte. De arme Sloveen Novak had geen antwoord in huis.

De Pool Majka rondde het ploegenwerk van UAE zo perfect af en is de eerste leider in de Ronde van Slovenië. Pogacar eindigde derde maar doet zo wel al een geode zaak voor het eindklassement. Deze Ronde van Slovenië dient voor hem vooral als voorbereiding op het grote doel: de Tour de France.

Impey wint op oude dag in Zwitserland

De Zuid-Afrikaanse wielrenner Daryl Impey heeft de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De 37-jarige veteraan won na een rit over ruim 190 kilometer van Grenchen naar Brunnen de sprint van een omvangrijke kopgroep. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede en de Deen Søren Kragh Andersen werd derde.

De Brit Stephen Williams behield de leiderstrui. De renner van Bahrain-Victorious had het wel lastig op een steil klimmetje op 15 kilometer van de aankomst, maar wist aan te haken en in de voorste groep te blijven. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Deen Andreas Kron.

Sam Oomen en Sepp Kuss, de kopmannen van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, zaten ook in de eerste groep. De Amerikaan Kuss staat zevende in het algemeen klassement op 10 seconden van de leider. Oomen is de nummer 20 op 1.01 minuut.

Deen Pedersen spurt naar zege in openingsrit Ronde van België

De Deense wielrenner Mads Pedersen heeft de openingsrit in de Ronde van België gewonnen. De oud-wereldkampioen was in de 165 kilometer lange etappe door de Vlaamse Ardennen de snelste in de eindsprint van een kopgroep van een man of twintig. De Belg Tim Wellens arriveerde als tweede in finishplaats Maarkedal en diens landgenoot Jasper Philipsen spurtte naar de derde plaats.

Fabio Jakobsen ontbrak in de eerste groep. De Nederlandse topsprinter loste op zo'n 4 kilometer van de finish, toen de renners nogmaals de Berg Ten Houte over moesten.

De Ronde van België telt vijf etappes. Donderdag is er een vlakke rit van Beveren naar Knokke-Heist.