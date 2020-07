Dag van de waarheid voor Manchester City: wel of geen Europees voetbal

Mocht de straf blijven staan dat kan Manchester City 2 jaar niet spelen in de Champions League. De kans bestaat dat veel topspelers dan bij de huidige nummer twee van de Premier League vertrekken. City, als kampioen van Engeland onttroond door Liverpool, is nog actief in de huidige editie van de Champions League die in augustus wordt uitgespeeld. Daarop is de uitspraak niet van invloed.

Uitsluiting van de Champions League kost Manchester City vermoedelijk zo'n 100 miljoen euro per jaar. Het zou voor de eerste keer zijn dat een Europese topclub geschorst wordt voor het overtreden van financiële regels. Voetbalclubs mogen van de UEFA niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt via sponsors, tv-gelden, premies en recettes. City wordt ervan beschuldigd geld van de steenrijke Arabische eigenaren als inkomsten te hebben opgegeven.