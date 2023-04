Uitslag en stand: Verstappen wint voor het eerst in Australië na bizarre slotfase

Video

Duitsers massaal naar NL’se supermarkt voor blikjes: ‘Laatste dag statiegeldvrij’

Vanaf zaterdag 1 april wordt in Nederland 15 cent méér betaald voor blikjes. Dit vanwege de invoering van het statiegeld. Dit is een hard gelag voor supermarkten aan de grens. Zij krijgen namelijk veel Duitse klanten, omdat in dat land al sinds 2003 statiegeld op blikjes wordt geheven.