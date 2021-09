’Dan gaan we ineens doen of Luuk de Jong er helemaal niks van kan’

Premium Voetbal

Cyriel Dessers: ’Telefoontje van Feyenoord heeft alles omgegooid’

Met Cyriel Dessers hoopt Feyenoord het extra scorend vermogen te hebben binnengehaald, waar de club naar op zoek was in de laatste dagen van de transfertermijn. Royal Antwerp FC was in de race voor de Belgische goaltjesdief, die op de slotdag naar het Spaanse Leganes leek te verkassen, maar op het l...