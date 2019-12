WB schaaten in Nagano: Zege Moesjtakov wint 500 meter

Zijn illustere landgenoot Pavel Koelizjnikov, terug na een enkelblessure, moest met zilver genoegen nemen (34,52). De wereldrecordhouder, vrijdag derde, wacht nog op zijn eerste wereldbekerzege dit seizoen. De Japanner Yuma Murakami, de winnaar van de eerste race in Nagano met 34,58, pakte brons met 34,54.

Dai Dai Ntab was de beste Nederlander. Hij reed de vijfde tijd (34,75). Voor Ntab, vrijdag elfde in 35,00, was het zijn beste tijd tot dusver in dit seizoen.

Ook Kai Verbij zette met 34,87 zijn beste seizoenstijd neer. Daarmee eindigde de nummer vijftien van vrijdag (35,21) op de negende plek.