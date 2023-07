Oranje oog in oog met dochter basketbalicoon Dennis Rodman: ’Maar mijn moeder is mijn superheld’

AMSTERDAM - Nederland treft komende nacht (03.00 uur) bij de Verenigde Staten de speelster op het WK vrouwenvoetbal met de meest bekende vader. Trinity Rodman (21) is de dochter van niemand minder dan oud-basketballer Dennis Rodman (62). Zijn sportgenen heeft hij goed doorgegeven, want Trinity maakt momenteel furore in het Amerikaanse voetbal, maar ze zal flink haar best moeten doen om net zo iconisch te worden als haar vader.

Trinity Rodman is een van de nieuwe parels van Amerika. Ⓒ Getty Images