Max Verstappen: ’Dit was een veiligere keuze’

„Dit was een veiligere keuze”, aldus Verstappen. „Als ik eerder naar binnen was gekomen, had ik geblokt kunnen worden door andere auto’s die ook in de pitstraat zouden rijden. We verloren nu één plek, maar wisten dat we snel waren. Op de intermediates vloog de auto. Uiteindelijk was alles onder controle.”

Verstappen pakte acht punten en liep net zoveel punten uit op de uitgevallen Sergio Pérez. De Nederlander start zondag vanaf de zesde plek vanwege een gridstraf. „Ik moet zorgen dat ik uit de problemen blijf in de eerste ronde, dat is altijd een uitdaging. Als dat lukt, heb ik er wel vertrouwen in, gezien onze auto.”