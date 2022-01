Romelu Lukaku weer in genade aangenomen bij Chelsea

De 28-jarige Lukaku raakte deze week in opspraak vanwege een kritisch interview. Naar verluidt heeft hij zijn excuses aangeboden en een boete van zo’n 500.000 euro gekregen. Daarmee is mogelijk de kous af.

Na een interview met Sky Sports Italy werd de aanvaller van De Rode Duivels afgelopen weekeinde buiten de selectie gelaten voor de wedstrijd tegen Liverpool (2-2). „Ik ben op dit moment niet gelukkig bij Chelsea”, sprak Lukaku onder meer, nadat hij afgelopen zomer voor het recordbedrag van 115 miljoen euro was overgenomen van Inter. „Ik hoop oprecht dat ik daar op een dag kan terugkeren”, zei Lukaku verder.

Basisplek

Tuchel sorteerde op de persconferentie, na een onderling gesprek, al voor op een basisplaats van de topaanvaller.

„We zijn blij dat we de tijd hebben genomen om rustig te praten. Hij heeft zijn excuses aangeboden en trainde vandaag opnieuw mee met het team”, zo vertelde Tuchel dinsdag op een persmoment.

„Allereerst was het belangrijk voor mij om te begrijpen dat het niet opzettelijk was. Hij was niet van plan om zoveel „drama” te creëren op de vooravond van een grote wedstrijd. Ten tweede was het de allereerste keer dat hij op deze manier handelde. Dus moesten we kalm blijven en begrijpen dat het niet ernstig was. Het was ook niet onbelangrijk, maar het was genoeg om een verontschuldiging te accepteren, kalm te blijven en verder te gaan.”