Willem II betreurt ’inktzwarte avond’, Den Bosch klaar met ’rotte appels’

„Wat een mooie voetbalavond had moeten worden, mondde uit in een inktzwarte avond voor alle supporters die met goede bedoelingen naar het stadion zijn gekomen”, schrijft de club. „Vooral voor onze jongste supporters vinden wij het ontzettend vervelend dat zij getuige zijn geweest van deze ongeregeldheden en dit wangedrag.”

Willem II licht toe waarom het zo lang duurde voordat er verder werd gespeeld. „Na overleg tussen beide clubs, het Openbaar Ministerie, de gemeente Tilburg en de politie werd besloten dat in het belang van de algehele veiligheid het de verstandigste keuze was om de supporters van FC Den Bosch terug naar huis te sturen en de wedstrijd daarna eventueel uit te spelen. Een leeg bezoekersvak was een voorwaarde om de wedstrijd uit te spelen.”

Het was volgens de club uit de Keuken Kampioen Divisie een „zorgvuldige en tijdrovende” taak van de ME, politie en beveiligers om alle bezoekers in het uitvak te verwijderen uit het stadion en ze per bus naar huis te sturen. De supporters van FC Den Bosch bemoeilijkten volgens Willem II ook nog eens de ontruiming.

De club meldt verder dat de gemeente Tilburg, het Openbaar Ministerie, de politie, FC Den Bosch en Willem II de komende periode gezamenlijk het verloop van de avond zullen evalueren. „De supporters die zich schuldig hebben gemaakt aan geweldpleging en het gooien van vuurwerk en andere voorwerpen kunnen een forse boete en/of een stadionverbod verwachten.”

Slechtste kant achterban

Even later kwam FC Den Bosch ook met een statement op de website. Daarin spaart het de eigen aanhang niet. „Vrijdagavond liet een deel van onze achterban zich in het Koning Willem II Stadion van z’n slechtste kant zien. Het gevolg was een lange onderbreking van de wedstrijd en de ontruiming van het uitvak. Het overschaduwde de fantastische, sportieve prestatie van ons elftal volledig. Tot in het diepst van ons hart distantiëren wij ons van deze zogenaamde ‘supporters’.”

„Wij wíllen niet langer dat de rotte appels in onze achterban de muziek bepalen”, vervolgt de club. „Onze boodschap is helder: we zijn er klaar mee. Voor wie de principes toegankelijk en veilig voetbal moedwillig ondermijnt, is op de tribunes absoluut geen plaats. FC Den Bosch neemt permanent afscheid van personen die volharden in overlast gevend of ronduit crimineel gedrag. ‘Supporters’ die onze collectieve taal niet wíllen leren, verzwakken de club en zijn niet langer welkom. Voor deze personen zijn alle tweede kansen verspeeld. Want waar je van houdt, dat laat je niet kapot maken.”

„De gebeurtenissen van vrijdagavond worden na het weekend verder in kaart gebracht met alle betrokkenen. Zodat wij alle feiten op een rijtje hebben. Bij de wedstrijden tussen deze regioclubs hoort een gezonde rivaliteit, beleving en spanning. Op de grens mag, erover nooit”, zo besluit de Brabantse club.

FC Den Bosch won de wedstrijd met 2-1.