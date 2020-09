Zo verging het de Nederlandse voorgangers van Ronald Koeman bij FC Barcelona

Voor Ronald Koeman gaat het echte werk als trainer van FC Barcelona beginnen. Zondagavond wacht zijn eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Villareal. Ⓒ FOTO Getty Images

Zondagavond, klokslag 21.00 uur, wordt Ronald Koeman in de Primera Division de vijfde Nederlandse hoofdtrainer van Fútbol Club Barcelona, als Barça thuis Villarreal ontvangt. Maar: hoe zag de entree eruit van zijn vier landgenoten in Camp Nou? Wat troffen Rinus Michels, Johan Cruijff, Louis van Gaal en Frank Rijkaard aan bij hun komst in de heilige Catalaanse voetbalkathedraal? Wat stond hun destijds te wachten? Telesport neemt een duik in het verleden.