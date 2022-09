’Slaapconflict’ zorgt voor rel tussen Zahavi en voetbalbond Israël

Zahavi legt op zijn Instagram uit wat er gaande is. „De afgelopen zeven jaar lig ik alleen op de kamer om de simpele reden dat ik voor iedere training en wedstrijd vroeg opsta om te bidden, eten en andere voorbereidingen te treffen. Ik ga ook vroeg naar bed om klaar te zijn voor de volgende training of wedstrijd. Als ik bij iemand op de kamer lig die zich anders gedraagt dan stoort hij mij en ik hem.”

De bond ging nu dus niet mee in de ’eisen’ van Zahavi, waardoor er onenigheid ontstond. De reactie van de bond verbaasde de spits hooglijk: „Toen ik de situatie met de bedden opbracht, realiseerde ik me hoe ver ze wilden gaan. Zelfs zo ver dat ik geen onderdeel zou uitmaken van het team wanneer ik de regels niet zou volgen.”

De aanvaller zou zelfs hebben aangeboden een privé-kamer zelf te betalen. „Toen ik hoorde dat ik mijn eigen kamer niet mocht betalen, wist ik dat er spelletjes gespeeld werden. Wat mij betreft heb ik er alles aan gedaan om deel uit te maken van het team. Helaas heeft de bond besloten me niet uit te nodigen.”

Of het een definitieve break is tussen Israël en haar topscorer aller tijden is de vraag, maar Zahavi lijkt daar wel op aan te sturen. „Het is jammer dat we misschien uit elkaar moeten gaan vanwege een beslissing die mijn professionaliteit belemmert. Bedankt voor het privilege om mijn land te dienen, ik hou van mijn land.”