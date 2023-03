Voormalig Australian football-ster naar rechter om hersenletsel: ’Verwoestende invloed op leven’

Australian Football lijkt enigszins op rugby, maar wordt gespeeld op een cricketveld. Het is de grootste sport in Australië. De finale in Melbourne wordt jaarlijks bezocht door 100.000 fans. Rooke (41) speelde 135 wedstrijden voor de club Geelong voor hij in 2010 stopte.

Hij heeft bij het Hooggerechtshof van de deelstaat Victoria samen met anderen een collectieve rechtszaak aangespannen. Rooke zegt via zijn advocaat Michel Margalit dat hij „blijvende verwondingen heeft opgelopen, gelinkt aan hersenschuddingen, die zijn leven hebben ontwricht en die te wijten zijn aan de nalatigheid van de AFL.”

Vewoestende invloed op leven

Meer dan zestig oud-spelers die de aanklacht ondersteunen, zouden kampen met neurologische aandoeningen zoals traumatisch hersenletsel en dementie. „De verwondingen van deze groep voormalige AFL-spelers hebben een verwoestende invloed gehad op hun leven en dat van hun geliefden”, aldus Margalit. „Sommigen zijn na hun sportieve carrière nooit meer in staat geweest om een baan te behouden.”

Margalit voegde eraan toe dat een soortgelijke collectieve rechtszaak in de VS door voormalige American football-spelers resulteerde in een eerste uitbetaling van meer dan 1 miljard dollar.