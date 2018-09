Hockeyster Jonker maanden aan de kant

De international van Oranje mist daardoor onder meer de play-offs om de landstitel en de Hockey World League met de nationale ploeg in Brussel. Jonker hoopt wel op tijd hersteld te zijn voor het EK, dat in augustus op bekend terrein in het Wagener-stadion van Amsterdam wordt gehouden.

De 26-jarige Noord-Hollandse veroverde in 2012 met Oranje olympisch goud. Tijdens de laatste Spelen in Rio moesten Jonker en haar ploeggenotes genoegen nemen met zilver. Zelf blonk de aanvalster vooral uit tijdens de groepswedstrijd tegen Zuid-Korea, waarin ze drie van de vier doelpunten maakte.