Daniel Ricciardo onder druk bij McLaren: ’Ik geef niet op’

Ricciardo (32) finishte zondag in Monaco als dertiende, buiten de punten. In de WK-stand bezet de achtvoudig racewinnaar de elfde stek. Teamgenoot Lando Norris staat zevende en heeft 37 punten meer vergaard.

Het contract van Ricciardo bij McLaren loopt nog door tot en met 2023, maar directeur Brown stelde afgelopen weekeinde: „Ik wil niet in detail treden, maar er zijn mechanismen waarin we aan elkaar gecommitteerd zijn en er zijn mechanismen waarin we dat niet zijn”, aldus Brown over de clausules in het contract van Ricciardo. Eerder in de week zei de Amerikaan al dat Ricciardo op dit moment niet aan de verwachtingen voldoet.

Ricciardo reageerde op geheel eigen wijze: „Mijn hard is mooi gebruind, maar ook dik. Niemand is harder voor mij dan ikzelf.”

Na de race in Monaco liet de voormalige teamgenoot van Max Verstappen ook van zich horen. „Ik waardeer de fans, de berichten en de liefde. Dit was niet het Monaco waarop ik had gehoopt, maar de honey badger (zijn bijnaam, red.) geeft niet op.”