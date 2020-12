Onder vuur liggende Leeds-trainer Bielsa baart opzien met lange monoloog

De Argentijn was op de persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Burnley maar liefst 41 minuten achter elkaar aan het woord. Bielsa gaf daarin een gedetailleerde verklaring, op basis van allerlei data, voor de harde nederlaag zondag bij Manchester United (6-2).

Onder leiding van de 65-jarige Argentijn wist Leeds United vorig seizoen na zestien jaar afwezigheid terug te keren in de Premier League. Bielsa, bijgenaamd ’El Loco’, oogst vaak lof voor de attractieve manier waarop hij Leeds laat spelen. Zijn ploeg moest echter ook al een paar forse nederlagen incasseren. In Engeland worden steeds meer vraagtekens gezet bij de speelwijze.

Volgens Bielsa probeert de Engelse pers hem voor gek te zetten met vragen over zijn tactiek. „Weer een manier om me belachelijk te maken”, zei de trainer.

„Het maakt me niet zo uit wat de pers denkt. Wat me wel zorgen maakt, is dat de publieke opinie wordt beïnvloed door wat ze schrijven. Ze zorgen er zo voor dat het publiek het minder goed begrijpt. Door aan spelers suggestieve vragen te stellen over de tactiek die aangepast zou moeten worden, zorgt de pers voor onrust. Ze doen dat natuurlijk alleen als de resultaten daar aanleiding voor geven. De beste manier om wedstrijden te winnen is door goed te spelen. Dus niemand kan zeggen dat ik de manier van voetballen belangrijker vind dan de resultaten.”