Dreun voor Griekspoor: Oranje op achterstand in Davis Cup

Als Botic van de Zandschulp in het duel der kopmannen afrekent met Alex de Minaur blijft Oranje kansrijk voor een plek bij de beste vier en volgt een beslissend dubbelspel. Verliest Van de Zandschulp, dan is het Davis Cup-sprookje voorbij. De winnaar van de ontmoeting treft vrijdag Kroatië of thuisland Spanje.

Prima start

Na vroege breeks over en weer werd duidelijk dat Griekspoor de overhand had in het duel. De 26-jarige Nederlander speelde zich eenvoudig uit onder de druk van de nummer 84 van de wereld en van zijn slagen ging veel meer overtuiging. Een nieuwe voorsprong gaf de nummer twee van ons land dan ook niet meer weg in de fraaie José Maria Martin Carpena Arena. Daar waren ongeveer 7500 fans op de eerste kwartfinale van de Davis Cup afgekomen, onder wie 400 Nederlanders.

Jordan Thompson. Ⓒ REUTERS

Ommekeer

Ook in de tweede set had Griekspoor lange tijd het betere van het spel, maar toen de break voor de Noord-Hollander uitbleef, draaide het duel. Met een fraaie backhand trok Thompson het tweede bedrijf naar zich toe. Griekspoor verliet teleurgesteld de baan.

De beslissing

In de derde set waren er weer kansen voor Griekspoor, maar voor de tiende en elfde keer kon hij een breekmogelijkheid niet verzilveren. Thompson sloeg op zijn eerste kans van de set wel toe, en keek niet meer om. De Australiër serveerde ijzersterk en was geregeld dodelijk aan het net. Griekspoor zweepte het publiek nog een keer op, maar breken was er niet meer bij. Na bijna drie uur moest hij zijn opponent feliciteren.

Moeilijk jaar

Deze klap zal hard aankomen bij de nummer 96 van de wereld, die bijna twee sets lang prima speelde, maar op de belangrijke momenten niet kon toeslaan. De pupil van Raemon Sluiter (aanwezig in Glasgow) en Dennis Schenk beleefde een moeilijk jaar op de ATP Tour. Gekweld door blessures en een zware coronabesmetting slaagde Griekspoor er maar net in om zich te handhaven in de top 100.