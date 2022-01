Suzanne Schulting leeft dankzij corona relaxed naar de Spelen toe

„De aanloop vind ik zelfs rustiger dan tijdens de vorige Spelen in Pyeongchang”, zegt Schulting, die in Zuid-Korea goud won op de 1000 meter en brons met de vrouwenaflossingsploeg. „Toen moesten we veel doen en overal opdraven. Soms was je een hele dag weg. Nu is dat vanwege corona niet zo. Dat is best wel relaxed, er is veel minder poespas. Je bent veel meer met je team bezig en veel meer op jezelf.”

De 24-jarige Schulting ziet vanwege het coronavirus al een vrij lange tijd zo min mogelijk mensen. Heel veel moeite heeft ze daar niet mee, vertelt ze. „Het is allemaal voor het grotere doel. En het gaat maar om een maand nu nog. Wat is nou een maand? Ik vind het vrij snel klinken. Bovendien kun je nu heel veel oplossen met bellen en facetimen.” Bang om zelf besmet te raken, is ze niet. „We testen nu al ongeveer een maand dagelijks. Het zit in ons systeem.”

’EK was fantastische prikkel’

Vanwege het coronavirus gingen veel internationale toernooien niet door. Het is alweer even geleden dat Schulting zich kon meten met haar concurrenten. Ideaal is het niet, maar de Friezin maakt zich er niet zo druk om. „Het EK bijvoorbeeld was nog een fantastische prikkel geweest voor de Spelen. Maar ik ben niet de enige die geen wedstrijden kon rijden. De Aziaten, Canadezen en Amerikanen zitten in hetzelfde schuitje. Daar kun je heel panisch over doen. Maar het is nou eenmaal zo. Ik haal heel veel vertrouwen uit vorig seizoen. Toen reed ik op het EK en het WK heel erg sterk.”